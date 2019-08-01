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ЦВК повідомила, коли можуть бути остаточні результати виборів

Четвер, 1 серпня 2019, 13:47

Центральна виборча комісія очікує, що підіб'є остаточні підсумки виборів до Верховної Ради до 5 серпня.

Про це на брифінгу 1 серпня повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.  

"До 5 серпня ЦВК має підбити підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи. Будемо сподіватися, що ми це зробимо навіть раніше, ніж 5-го", - сказала вона. 

Сліпачук показала слайд з переліком округів, які на сьогодні, на думку ЦВК, є проблемними і можуть вплинути на встановлення підсумків голосування.

 

"Для вашого розуміння, після дня голосування загалом було подано 74 позови у 23 одномандатних виборчих округах, які стосувалися протоколів про підсумки голосування. У задоволенні 42 було відмовлено, 5 залишили без розгляду, 14 задоволені, 13 на зараз перебувають у провадженні", - сказала Сліпачук.

Разом з тим вона висловила сподівання, що упродовж 2-3 днів процес розгляду цих проваджень завершиться.

"У будь-якому випадку, ми очікуємо, що результати щодо розгляду цих апеляційних скарг і відповідно дії комісії завершаться упродовж 2-3 днів, що дасть змогу комісії підбити підсумки голосування. Оскільки, як відомо, цей термін, який встановлений законодавством, закінчується 5 серпня", - сказала Сліпачук.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  
  • Відповідно до закону про вибори народних депутатів, ЦВК має встановити результати виборів не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день від дня голосування, тобто 5 серпня.
  • Не пізніше, ніж на п'ятий день від дня встановлення результатів виборів, тобто 10 серпня, ЦВК має офіційно оприлюднити ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Ірина Балачук, УП
Теми: ЦВКвибориВерховна Рада
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