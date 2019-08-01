ЦВК повідомила, коли можуть бути остаточні результати виборів

2569 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 13:47

Центральна виборча комісія очікує, що підіб'є остаточні підсумки виборів до Верховної Ради до 5 серпня.

Про це на брифінгу 1 серпня повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.  

"До 5 серпня ЦВК має підбити підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи. Будемо сподіватися, що ми це зробимо навіть раніше, ніж 5-го", - сказала вона. 

Сліпачук показала слайд з переліком округів, які на сьогодні, на думку ЦВК, є проблемними і можуть вплинути на встановлення підсумків голосування.

 

"Для вашого розуміння, після дня голосування загалом було подано 74 позови у 23 одномандатних виборчих округах, які стосувалися протоколів про підсумки голосування. У задоволенні 42 було відмовлено, 5 залишили без розгляду, 14 задоволені, 13 на зараз перебувають у провадженні", - сказала Сліпачук.

Разом з тим вона висловила сподівання, що упродовж 2-3 днів процес розгляду цих проваджень завершиться.

"У будь-якому випадку, ми очікуємо, що результати щодо розгляду цих апеляційних скарг і відповідно дії комісії завершаться упродовж 2-3 днів, що дасть змогу комісії підбити підсумки голосування. Оскільки, як відомо, цей термін, який встановлений законодавством, закінчується 5 серпня", - сказала Сліпачук.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  
  • Відповідно до закону про вибори народних депутатів, ЦВК має встановити результати виборів не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день від дня голосування, тобто 5 серпня.
  • Не пізніше, ніж на п'ятий день від дня встановлення результатів виборів, тобто 10 серпня, ЦВК має офіційно оприлюднити ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Читайте також: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЦВК вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського 1 серпня 2019, 11:55
ЦВК прийняла оригінали протоколів з усіх округів 30 липня 2019, 12:05
ЦВК лишилось прийняти протоколи з одного округу 30 липня 2019, 07:18
Усі новини
Головні новини
Коболєв назвав дату переговорів по транзиту газу
Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі
Зеленський призначив главу ДУС: зять у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"
НАБУ обшукує "Украерорух"
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

психологія

Ображати старших чи молодших за віком шкідливо. Ось чому

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як