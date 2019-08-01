Чоловіка, який сидів під домашнім арештом, знайшли з кулею в голові

Джерело: поліція Дніпропетровської області

У місті Дніпро знайшли з кульовим пораненням голови 28-річного чоловіка, який перебував під домашнім арештом за незаконне поводження зі зброєю.

Деталі: Чоловіка зі слідами крові на обличчі виявила дружина 30 липня близько 23:00. Він перебував на балконі своєї квартири на четвертому поверсі.

Потерпілого доправили до лікарні, де він помер.

За даними медиків, смерть спричинило кульове проникаюче поранення голови.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Тривають слідчі дії.

10 червня 2019 року стосовно 28-річного чоловіка було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. За рішенням суду він перебував під цілодобовим домашнім арештом до 9 серпня.