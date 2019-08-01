"Дякую за 4 яскравих роки": посол Британії попрощалася з Україною

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф закінчує свою 4-річну дипломатичну місію і з цієї нагоди записала відеозвернення, в якому підбила підсумки роботи та життя в Києві.

Відповідне відео було опубліковано у Twitter британського посольства.

Гоф у відео говорить української мовою і згадує, як Британія, зокрема, допомагала у створенні НАБУ та Вищого антикорупційного суду, а британські інструктори за програмою Operation ORBITAL провели для понад 13 тисяч українських військових тренінги, навчили англійської мови 600 нових патрульних, 2800 держслужбовців та підвищили кваліфікацію 5 тисячам українських викладачів та вчителів.

"Дякую усім"🙂

Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео 🎞️

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobB pic.twitter.com/YEIt63JLZo — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 1, 2019

"Україна залишається важливою для Британії: протягом минулих чотирьох років відбулося понад 40 візитів британських міністрів та високопосадовців до України. Зокрема, три візити міністрів оборони та два візити міністра закордонних справ, яким на той момент був Борис Джонсон, новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії", - сказала посол.

Гоф також пообіцяла продовжувати вдосконалювати свою українську. "Київ та Україна вже зайняли важливе місце у моєму серці та у серцях членів моєї сім’ї", - сказала вона.

Нагадаємо:

Новим послом Великої Британії в Україні призначена Мелінда Сіммонс.

Вона займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу та Північної Африки.

"Європейська правда"