Кличко розкрив деталі бесіди з адвокатом Трампа

Джерело: "Укрінформ"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що обговорив з адвокатом президента США Дональда Трампа і колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані нинішню ситуацію з місцевим самоврядуванням у Києві.

Пряма мова: "Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням.

Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху.

Якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані."

Деталі: За словами Кличка, КМДА має очолювати лише обраний Київський міськголова.

Він також заявив, що не тримається ні за які посади і запевнив, що Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі".

Що було раніше: 31 липня Кличко зустрівся у США з Рудольфом Джуліані. Тоді Кличко заявив, що вони обговорили ситуацію в Україні і перспективи подальшої співпраці країн.

За день до цього керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.

Кличко на це записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.

Історія питання:

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА ще на початку липня.

За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка (№9 у списку "Слуги народу") та бізнесмена Андрія Холодова (№22 у виборчому списку).

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп.

Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".

Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка.

Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

У Зеленського заявили, що якихось домовленостей про зустріч новообраного президента з Джуліані не було, а сам Зеленський дізнався про приїзд адвоката Дональда Трампа зі ЗМІ.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка