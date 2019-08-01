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Бойовики не пускають саперів на свій бік мосту

Четвер, 1 серпня 2019, 18:54

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на Станично-Луганську райдержадміністрацію

Бойовики "ЛНР" не пускають працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій на свій бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої до мосту території.

Деталі: Представництво України в Спільному центрі з припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін дізналося про це від спостерігача ОБСЄ, який передав повідомлення бойовиків. 

Розмінувати інший бік мосту мають саме українські сапери. 

"Якщо навіть із боку бойовиків так звані "сапери" проведуть роботи, то хто нестиме відповідальність, коли щось трапиться?" - запитують у Станично-Луганській РДА. 

Що цьому передувало: Зранку 1 серпня ДСНС почала розміновувати територію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. 

Історія питання: 

  • Представники Тристоронньої контактної групи разом з представниками ОРДЛО домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України і деполітизацію окупованого Донбасу. 
  • 31 липня на засіданні ТКГ в Мінську постановили з 1 серпня ремонтувати міст і розміновувати прилеглі до мосту території в Станиці Луганській.

Теми: ДонбасДСНС
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