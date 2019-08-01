Під СБУ активісти залишили Баканову "повідомлення"

Джерело: "Укрінформ"

Під будівлею Служби безпеки в Києві учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" написали фарбою повідомлення для в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Деталі: "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?"" – написали фарбою під центральним входом в управління.

Акцію присвятили річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

"Вчора ми були в Херсоні. Тепер прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", – зазначили організатори акції.

За підрахунками журналістів, в акції взяли участь близько сотні осіб.

Активісти телефонували Баканову, однак він не відповідав.

Що передувало: 31 липня на стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Того ж дня журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, яка базується на офіційних показах засуджених.

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Історія справи: