Під СБУ активісти залишили Баканову "повідомлення"

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Четвер, 1 серпня 2019, 20:50

Джерело: "Укрінформ"

Під будівлею Служби безпеки в Києві учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" написали фарбою повідомлення для в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Деталі: "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?"" –  написали фарбою під центральним входом в управління.

 

Акцію присвятили річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

"Вчора ми були в Херсоні. Тепер прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", – зазначили організатори акції.

За підрахунками журналістів, в акції взяли участь близько сотні осіб. 

Активісти телефонували Баканову, однак він не відповідав.

Що передувало: 31 липня на стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Того ж дня журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, яка базується на офіційних показах засуджених.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Історія справи:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з опіками 40% тіла, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • 6 червня, після того як обвинувачені визнали провину й пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям. координатора нападу Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападника Грабчука – до 6 років в'язниці, Васянович і Вишневський отримали 4 роки, Горбунов – 3 роки.
  • 30 липня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину.

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Теми: напад на Гандзюк СБУ акції


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