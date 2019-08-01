Під СБУ активісти залишили Баканову "повідомлення"
Джерело: "Укрінформ"
Під будівлею Служби безпеки в Києві учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" написали фарбою повідомлення для в.о. голови СБУ Івана Баканова.
Деталі: "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?"" – написали фарбою під центральним входом в управління.
Акцію присвятили річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
"Вчора ми були в Херсоні. Тепер прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", – зазначили організатори акції.
За підрахунками журналістів, в акції взяли участь близько сотні осіб.
Активісти телефонували Баканову, однак він не відповідав.
Що передувало: 31 липня на стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".
Того ж дня журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, яка базується на офіційних показах засуджених.
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Історія справи:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з опіками 40% тіла, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
- При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
- 6 червня, після того як обвинувачені визнали провину й пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям. координатора нападу Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападника Грабчука – до 6 років в'язниці, Васянович і Вишневський отримали 4 роки, Горбунов – 3 роки.
- 30 липня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину.