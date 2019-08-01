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"Зоря" пробилася до третього раунду кваліфікації Ліги Європи

Четвер, 1 серпня 2019, 21:23

Луганська "Зоря" пробилася до третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Луганський клуб у другому раунді відбору здолав у двох матчах чорногорську "Будучность". У першій зустрічі в Чорногорії "Зоря" перемогла суперників з рахунком 3:1. У матчі-відповідь у Запоріжжі, що пройшов у четвер 1 серпня, луганчани виграли з рахунком 1:0.

"Зоря" відкрила рахунок в матчі на 32-й хвилині, і це був перший момент біля воріт чорногорців. Після пасу від Максима Лунєва Артем Громов пробив воротаря чорногорців ударом з метрів шести. Але вирішальні події в поєдинку сталися за три хвилини. Чорногорець Нікола Джурич був вилучений за удар ліктем Громова, отримавши друге попередження. Гравці "Будучності" побігли сперечатися із ірландським арбітром Нілом Дойлом, а надто активним був Драшко Божович, який отримав пряму червону картку за поштовх рефері та розмови.

До завершення першого тайму "Зоря" мала ще один момент, щоб забити другий гол, але виручив захисник Драган Міркович.

У заключні 45 хвилин "Зоря" знову мала пару-трійку моментів, щоб розгромити "Будучность", яка грала удев`ятьох, але більше голів глядачі не побачили.

У третьому раунді кваліфікації "Зоря" зустрінеться з переможцем пари "ЦСКА" (Софія, Болгарія) - "Осієк" (Хорватія). У першій грі з рахунком 1:0 переміг болгарський клуб.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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