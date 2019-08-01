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Новини 1 серпня: Ткаченко може балотуватися в мери, а Кличко звернувся до НАБУ 

Четвер, 1 серпня 2019, 21:26

Кличко звернувся до НАБУ з приводу Богдана та Ткаченко хоче стати мером Києва — новини, які були актуальні 1 серпня.

Про Ткаченка

Кандидат в нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко допустив, що може балотуватися в мери Києва. За словами Ткаченка, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, "що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей".

Про Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.

Про інші важливі новини

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вперше Мінські угоди підписувалися не у Мінську, а в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Сім’я володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ та Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

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"Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо – аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями", - заявив керівник Укрзалізниці Кравцов.

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Українська правда
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