Новини 1 серпня: Ткаченко може балотуватися в мери, а Кличко звернувся до НАБУ 

Кличко звернувся до НАБУ з приводу Богдана та Ткаченко хоче стати мером Києва — новини, які були актуальні 1 серпня.



Про Ткаченка

Кандидат в нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко допустив, що може балотуватися в мери Києва. За словами Ткаченка, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, "що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей".



Про Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.



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П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вперше Мінські угоди підписувалися не у Мінську, а в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".



Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова, який до цього був тимчасово виконуючим обов’язки.

Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу". Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95".

Сім’я володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ та Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

Укрзалізниця не буде закуповувати вишиванки та рушники на 1,53 мільйона гривень.

"Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо – аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями", - заявив керівник Укрзалізниці Кравцов.

Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі. Раніше нардеп Сергій Лещенко повідомив, що "генпрокурор Луценко зник із країни і стрічки новин" на час відпочинку, але 23 липня його бачили у Горді за обідом із друзями у готелі преміум класу. А речниця Луценка Лариса Сарган повідомила: "Сьогодні генпрокурор проводить кілька нарад, зокрема і по справі суддів ОАСК.