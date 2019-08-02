США відреагувало на ракетні пуски в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбують ракетні пуски, здійснювані Північною Кореєю.

Про це з посиланням на журналістів повідомляє Reuters.

На запитання журналістів про те, чи намагається керівник Північної Кореї Кім Чен Ин випробувати таким чином владу США, Трамп заявив: "Я думаю, все це цілком під контролем".

За словами президента США, ці ракетні пуски не порушують обіцянок, даних йому Кім Чен Ином під час їхніх особистих зустрічей.

Трамп також вказав на те, що запущені в КНДР ракети були невеликої дальності.

"Ми ніколи не укладали домовленостей з цього приводу. Для мене немає ніякої проблеми. Подивимося, що буде далі. Але це ракети малої дальності. Вони дуже стандартні", - заявив президент США.

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