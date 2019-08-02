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ООС: 5 обстрілів, одного військового поранено

П'ятниця, 2 серпня 2019, 07:31
ООС: 5 обстрілів, одного військового поранено

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про ситуацію станом на 7 годину 23 липня повідомив штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції українських військових були обстріляні 2 рази.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано",- доповіли у штабі.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у ранковому звіті.


Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

Теми: ООСДонбас
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