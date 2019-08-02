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У Києві зачиняли три станції метро

П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:05
У Києві зачиняли три станції метро

Станцію метро "Хрещатик" у Києві зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин.  Також на вхід та вихід не працюють станції "Університет" і "Театральна".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен"

Зазначається, що рух по червоній лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" і від станції "Арсенальна", до станції "Лісова".

Пізніше прес-сужба КП повідомила у Twitter, що рух поїздів відновлено і станції метро працюють у звичайному режимі.

Українська правда
Теми: Київметро
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