У Києві зачиняли три станції метро
П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:05
Станцію метро "Хрещатик" у Києві зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин. Також на вхід та вихід не працюють станції "Університет" і "Театральна".
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен"
Зазначається, що рух по червоній лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" і від станції "Арсенальна", до станції "Лісова".
Пізніше прес-сужба КП повідомила у Twitter, що рух поїздів відновлено і станції метро працюють у звичайному режимі.
Українська правда