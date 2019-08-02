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Команда МОЗ підготувала рекомендації своїм наступникам

П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:51

У Міністерстві охорони здоров'я підготували документ для наступного складу відомства, у якому окреслили ситуацію в системі охорони здоров’, а також план кроків на перші 100 днів і наступні 3-5 років. 

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

"Перехід влади у цивілізованих країнах супроводжується підбиттям підсумків, передачею справ і введенням у курс ситуації у відповідній сфері представників нових команд. Подібні процедури та культура — гарантія сталого розвитку держави", - заявили у відомстві. 

Зазначається, що у цих настановах зокрема окреслені нинішні результати і подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, яку команда МОЗ України розпочала у 2018 році. 

"Цей документ буде корисним для нових членів Уряду, депутатів усіх рівнів, державних службовців, президента та його команди, фахівців різних сфер і громадян, які цікавляться питаннями охорони здоров’я", - підкреслили у міністерстві. 

У МОЗ додали, що коли стане відомий склад нового уряду, команда відомства готова детально роз’яснити усі аспекти наступникам та допомогти максимально гладко перебрати владу в Міністерстві в інтересах громадян України.

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Нагадаємо:

  • Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що всі міністерства мають підготовувати так звані звіти для наступних міністрів, з інформацією про цілі, завдання і досягнення, щоб цивілізовано передати владу.

Українська правда
Теми: МОЗКабінет міністрів
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