Команда МОЗ підготувала рекомендації своїм наступникам

1475 переглядів
П'ятниця, 2 серпня 2019, 11:51

У Міністерстві охорони здоров'я підготували документ для наступного складу відомства, у якому окреслили ситуацію в системі охорони здоров’, а також план кроків на перші 100 днів і наступні 3-5 років. 

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

"Перехід влади у цивілізованих країнах супроводжується підбиттям підсумків, передачею справ і введенням у курс ситуації у відповідній сфері представників нових команд. Подібні процедури та культура — гарантія сталого розвитку держави", - заявили у відомстві. 

Зазначається, що у цих настановах зокрема окреслені нинішні результати і подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, яку команда МОЗ України розпочала у 2018 році. 

"Цей документ буде корисним для нових членів Уряду, депутатів усіх рівнів, державних службовців, президента та його команди, фахівців різних сфер і громадян, які цікавляться питаннями охорони здоров’я", - підкреслили у міністерстві. 

У МОЗ додали, що коли стане відомий склад нового уряду, команда відомства готова детально роз’яснити усі аспекти наступникам та допомогти максимально гладко перебрати владу в Міністерстві в інтересах громадян України.

Читайте також: Зеленський, Супрун і "відміна" медреформи: 10 речей, які вам слід знати про зміни у медицині

Нагадаємо:

  • Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що всі міністерства мають підготовувати так звані звіти для наступних міністрів, з інформацією про цілі, завдання і досягнення, щоб цивілізовано передати владу.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: МОЗ Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Не дозволяйте маніпулювати собою – Супрун дала другу порцію порад нардепам 1 серпня 2019, 09:38
Супрун дала поради новій Раді: як не зірвати голос і присідати в кулуарах 31 липня 2019, 11:15
Претендент на крісло міністра МОЗ вже говорить про перші кроки медреформи 30 липня 2019, 15:48
Усі новини
Головні новини
Зеленський за 3 хв знайшов 175 мільйонів на дорогу – "повісив" на соратника Яценюка
Президент представив нового очільника Івано-Франківщини
Зеленський про "відставку" Богдана: Заяви написали всі
Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна – Дейнеко
Усі новини
їжа

5 причин їсти багато овочів

здоров'я

15 легких способів спалювати калорії цього літа

здоров'я

6 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування