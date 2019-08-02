Українці розхвилювалися через нацгвардійців на вулицях – МВС

До Міністерства внутрішніх справ надійшло багато зауважень через піші підрозділи Нацгвардії, які вийшли на патрулювання з 1 серпня.

Про це 2 серпня повідомляє прес-служба МВС.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - зазначили у міністерстві.

У відомстві стверджують, що у своїй діяльності НГУ керується виключно Конституцією та законом про Нацгвардію, тому, гвардійці ніяким чином не будуть використані для обмеження прав і свобод.

"Самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - додали у МВС.

Також у відомстві вважають, що всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні.

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