Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці розхвилювалися через нацгвардійців на вулицях – МВС

П'ятниця, 2 серпня 2019, 12:30

До Міністерства внутрішніх справ надійшло багато зауважень через піші підрозділи Нацгвардії, які вийшли на патрулювання з 1 серпня.

Про це 2 серпня повідомляє прес-служба МВС.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - зазначили у міністерстві.

У відомстві стверджують, що у своїй діяльності НГУ керується виключно Конституцією та законом про Нацгвардію, тому, гвардійці ніяким чином не будуть використані для обмеження прав і свобод.

"Самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - додали у МВС.

Також у відомстві вважають, що всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні.

Нагадаємо:

  • З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почали патрулювати українські міста.
  • Патрулі гвардійців несуть службу в особливо криміногенних районах міст та у місцях масових скупчень людей.
  • Самостійні патрулі Нацгвардії з 2-3 осіб будуть нести службу 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут.
  • Патрулі НГУ знаходяться у підпорядкуванні керівника Нацполіїї, на території якого несуть службу.

Українська правда
Теми: МВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
МВС
Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: