Українці розхвилювалися через нацгвардійців на вулицях – МВС
До Міністерства внутрішніх справ надійшло багато зауважень через піші підрозділи Нацгвардії, які вийшли на патрулювання з 1 серпня.
Про це 2 серпня повідомляє прес-служба МВС.
"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - зазначили у міністерстві.
У відомстві стверджують, що у своїй діяльності НГУ керується виключно Конституцією та законом про Нацгвардію, тому, гвардійці ніяким чином не будуть використані для обмеження прав і свобод.
"Самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - додали у МВС.
Також у відомстві вважають, що всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні.
Нагадаємо:
- З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почали патрулювати українські міста.
- Патрулі гвардійців несуть службу в особливо криміногенних районах міст та у місцях масових скупчень людей.
- Самостійні патрулі Нацгвардії з 2-3 осіб будуть нести службу 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут.
- Патрулі НГУ знаходяться у підпорядкуванні керівника Нацполіїї, на території якого несуть службу.
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