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НАТО: Росія несе виняткову відповідальність за смерть ракетного договору

П'ятниця, 2 серпня 2019, 13:33

У НАТО заявили, що винятково Росія несе відповідальність за припинення договору зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю заяві Північноатлантичної ради.

"Росія сьогодні як і раніше порушує ДРСМД... У результаті набуває чинності рішення Сполучених Штатів про вихід з договору, яке повністю підтримують союзники по НАТО", - йдеться у заяві.

У зверненні підкреслюється, що Росія "несе виняткову відповідальність за зупинку дії договору".

"Ми шкодуємо про те, що Росія не продемонструвала готовності і не вжила жодних очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань", - стверджується у заяві.

Як зазначено, НАТО відреагує виважено і відповідально на значні ризики, пов'язані з російською ракетою 9М729. Зокрема, в Альянсі домовилися про пакет заходів, щоб гарантувати ефективну позицію стримування і оборони НАТО.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишають російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам.

 РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

Читайте також: "Ракети без обмежень: які наслідки для України матиме вихід США з ядерної угоди з РФ".

Теми: НАТОРосіязброя
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