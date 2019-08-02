Волкер розповів, коли Трамп погодиться на участь у "нормандському форматі"

Джерело: інтерв’ю Курта Волкера "Тиждень.юа"

Спецпредставник США з переговорів щодо України Курт Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп прийме пропозицію стосовного нового нормандського формату, якщо Росія буде налаштована припинити конфлікт.

Пряма мова: "Проблема знову ж таки в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо.

Формат має менше значення, ніж наповнення. Але якби зустріч була корисною, ми, безумовно, розглянули б такий варіант. І якби був створений новий формат, де були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі".

Деталі: Водночас, Волкер не впевнений, що Трамп чи держсекретар США могли б тривалий час підтримувати "найвищий ступінь залучення", як це відбувається в межах "нормандської четвірки".

Волкер також виступив за прямий контакт президентів України і Росії.

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