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Біля мосту у Станиці Луганській знайшли вже понад 30 мін

П'ятниця, 2 серпня 2019, 15:55

Українські сапери виявили 31 міну поблизу мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

"ДСНС проводить розмінування у Станиці Луганській: біля мосту знайшли 31 міну. Наразі обстежено 0,13 га території", - йдеться в повідомленні. 

 

Ділянки з обох боків моста розкопують на 30 м углиб. Відзначається, що роботи триватимуть до 10 серпня.

За повідомленням штабу ООС, на цей період представники української сторони Спільного центру з контролю та координації отримали гарантії безпеки від бойовиків на обстеження території довкола мосту.

"Варто зазначити, що сепаратисти не пускають українських саперів розмінувати ділянку вздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець", - підсумували у МВС.

Нагадаємо:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
  • Також Тристороння контактна група на засіданні в Мінську домовилася з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Українська правда
Теми: Луганська область
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