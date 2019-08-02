Підозру за участь в окупації Криму оголосили ще одному сербу

Джерело: прокуратура АР Крим

Правоохоронці повідомили про підозру в причетності до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" громадянину Сербії, який брав участь у затриманні проукраїнськи налаштованих мешканців Автономії.

Деталі: Сербу повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Слідство веде Нацполіція АР Крим та Севастополя під керівництвом прокуратури АРК.

Підозрюваний був лідером так званого загону "Йован Шевич" у складі "Самооборони Криму", особисто перебував на самостійно створених так званих "блок-постах" на в’їзді-виїзді Севастополя. Перевіряв документи, незаконно обшукував транспортні засоби, проводив затримування.

Що передувало: 29 липня прокуратура АРК повідомила про аналогічну підозру іншому громадянину Сербії, розвіднику "Самооборони Севастополя", який допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктами газопроводу поблизу Севастополя.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, йшлося про Деяна Беріча. У липні 2019 року делегація України розповіла про те, як сербський снайпер Беріч, що воював на Донбасі на стороні бойовиків, став "журналістом", акредитованим при МЗС РФ.