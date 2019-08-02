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На окрузі Балоги члени ДВК роздавали бюлетені не тим виборцям – прокуратура

П'ятниця, 2 серпня 2019, 18:33

П’ятьох членів дільничної виборчої комісії на Закарпатті підозрюють у наданні виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати.

Про це у п’ятницю повідомляє прокуратура закарпатської області.

Вказується, що слідчі нацполіції і детективи поліції Закарпаття повідомили про підозру п’яти членам дільничної виборчої комісії у с. Суха, Іршавського району.

"В рамках досудового розслідування наразі встановлено, що  підозрювані, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 69 з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати", - сказано у повідомленні.

Загалом, таким чином було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної ради України перебували за кордоном.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.158-1 КК України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо:

  • На 69 окрузі переміг позафракційний депутат Віктор Балога.

Українська правда

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Теми: Балогапрокуратуравибори
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