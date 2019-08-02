Протягом дня на Донбасі стріляли з кулеметів і гранатометів

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 19:58

Джерело: Facebook прес-служби Операції об’єднаних сил.

Протягом доби 2 серпня проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Деталі: Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Історія питання:

  • Вранці в ООС також повідомляли про 5 обстрілів, які відбулися від початку доби.
  • 17 липня у Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС


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