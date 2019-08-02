Протягом дня на Донбасі стріляли з кулеметів і гранатометів

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Деталі: Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда

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