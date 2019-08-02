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США запровадили другий пакет санкцій проти Росії через отруєння Скрипаля

П'ятниця, 2 серпня 2019, 20:21

Президент США Дональд Трамп запровадив другий пакет санкцій проти Росії через отруєння колишнього шпигуна у Британії, заявив Білий дім у п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Після першого раунду санкцій у відповідь на спробу вбивства Росією приватної особи у Великій Британії Росія не надала запевнень, необхідних за законодавством США", - заявив речник Білого дому Хоган Гідлі.

"Отже, ми запроваджуємо другий раунд санкцій. Це ще один випадок, коли ми поводимося жорсткіше з Росією, ніж попередні адміністрації", - додав він.

2 серпня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у справі отруєння Скрипалів за допомогою хімічної зброї.

Згодом Білий дім підтвердив, що президент Трамп підписав виконавче розпорядження, згідно з яким уряд США забороняє міжнародним фінансовим установам, таким як Світовий банк, надавати кредити урядам, які підпадають під санкції США за використання хімічної або ядерної зброї.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипаля набрав чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи ознаменували заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення. Другий пакет санкцій, говорив у той же час Держдепартамент, буде "драконівським".

Закон вимагав, що президент повинен запровадити другий раунд санкцій, якщо виявиться неможливим встановити, що відповідна держава припинила використання хімічної зброї. Американські спецслужби не знайшли такого підтвердження. 

Державний департамент і міністерство фінансів США підготували пакет санкцій в кінці березня.

Згідно із законом, у другому пакеті передбачені шість варіантів санкцій: зниження рівня дипвідносин, заборона банкам США на видачу кредитів, створення перешкод для міжнародних позик, заборона на експорт товарів і технологій, крім продовольчих і сільськогосподарських, заборона на будь-який імпорт, а також заборона на польоти в США державних авіакомпаній.

Тим часом долар і євро 2 серпня помітно прискорили зростання щодо рубля.

Європейска правда

Теми: СШАРосіясанкції
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