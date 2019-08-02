Новини 2 серпня: "відставка" Богдана та підозри голові Окружного суду

Зеленський прокоментував відставку Богдана, а голові Окружного адмінсуду і трьом його колегам вручили підозри — новини, які були актуальні 2 серпня.



Про Богдана

Президент Володимир Зеленський зізнався, що таку саму заяву на звільнення, яку написав керівник Офісу президента Андрій Богдан, написали "всі у його команді".

"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення .Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку". – заявив Зеленський.

Про суддів

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах. Крім Вовка до Генпрокуратури за повісткою прийшли судді ОАСК Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов та суддя Суворівського районного суду м. Одеси Іван Шепітко.



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