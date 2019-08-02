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Новини 2 серпня: "відставка" Богдана та підозри голові Окружного суду

П'ятниця, 2 серпня 2019, 21:52

Зеленський прокоментував відставку Богдана, а голові Окружного адмінсуду і трьом його колегам вручили підозри — новини, які були актуальні 2 серпня.

Про Богдана

Президент Володимир Зеленський зізнався, що таку саму заяву на звільнення, яку написав керівник Офісу президента Андрій Богдан, написали "всі у його команді".

"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення .Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку". – заявив Зеленський.

Про суддів

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах. Крім Вовка до Генпрокуратури за повісткою прийшли судді ОАСК Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов та суддя Суворівського районного суду м. Одеси Іван Шепітко.

Про інші важливі новини

Зеленський під час візиту на Івано-Франківщину зобов’язав мажоритарника Андрія Іванчука профінансувати будівництво дороги на 175 мільйонів гривень.

Російський зенітно-ракетний комплекс С-125 "Пєчьора", який СБУ виявила й арештувала під час перевірки складів у Миколаєві, передали Міністерству оборони.

У першому півріччі цього року кількість відмов у в’їзді до Польщі для громадян України зросла на 12%, однак темп зростання числа відмов вповільнився в порівнянні з минулим роком. Головними причинами відмов у в’їзді громадянам України на польському кордоні залишаються брак документів для підтвердження мети візиту й умов перебування і брак коштів для забезпечення перебування або повернення назад.

Київський міський голова Віталій Кличко каже, що в разі його звільнення з посади очільника Київської міської державної адміністрації буде використовувати різні методи спротиву.

Теми: БогданЗеленський
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