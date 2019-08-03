У Криму повторно відмовили в реєстрації українського православного приходу

В управлінні російського так званого "Міністерства юстиції Криму" повторно відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.

Про це розповів архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент пректу Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Ситуація критична. Вчора (1 серпня) подзвонили з "Міністерства юстиції Криму" і сказали, що в реєстрації українського православного приходу знову відмовлено. Судячи з того, що зараз відбувається, вони зайняли позицію, що української церкви ні в якому вигляді на території Криму бути не повинно", – сказав архієпископ Климент.

За його словами, точна причина відмови йому буде відома після отримання документів. При цьому архієпископ Климент зазначив, що поданий статут був аналогічним із тим, який був уже зареєстрований у Криму після російської анексії півострова.

"Статут, який ми подали, це статут однієї з релігійних організацій громад, яка була зареєстрована 2014 року. Ми просили, щоб нам надали такий же, який був зареєстрований. І ми подали точно такий. Єдина різниця, що і зареєстрована релігійна громада має свій релігійний центр, а ми – як суспільство без релігійного центру і тільки як місцева релігійна організація", – говорить священнослужитель.

Архієпископ Климент додав, що продовжить домагатися реєстрації українського православного приходу на півострові.

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