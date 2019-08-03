Більшість демократів Палати представників підтримують імпічмент Трампа

У Палаті представників Конгресу США набралося більшість демократів, яка виступає за початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це пише Reuters.

"В останні кілька років наш народ бачив і чув від цього президента те, чому немає місця в нашій демократії", - заявив член Палати Салуд Карбаджал.

"Я вважаю, що прийшов час відкривати питання імпічменту президенту Дональду Трампу", - додав він.

Демократи мають більшість в Палаті представників, що складається з 235 членів. Після того, як 24 липня спеціальний радник Роберт Мюллер дав свідчення про своє розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, число тих, хто підтримує процедуру імпічменту досягло 118 осіб.

Але в цілому 118 досі далекі від 218 голосів (з 435), необхідних для затвердження резолюції про імпічмент, і опитування громадської думки продовжують показувати, що виборці різко розділилися з цього питання.

Нагадуємо: