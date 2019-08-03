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Більшість демократів Палати представників підтримують імпічмент Трампа

Субота, 3 серпня 2019, 06:26

У Палаті представників Конгресу США набралося більшість демократів, яка виступає за початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це пише Reuters.

"В останні кілька років наш народ бачив і чув від цього президента те, чому немає місця в нашій демократії", - заявив член Палати Салуд Карбаджал.

"Я вважаю, що прийшов час відкривати питання імпічменту президенту Дональду Трампу", - додав він.

Демократи мають більшість в Палаті представників, що складається з 235 членів. Після того, як 24 липня спеціальний радник Роберт Мюллер дав свідчення про своє розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, число тих, хто підтримує процедуру імпічменту досягло 118 осіб.

Але в цілому 118 досі далекі від 218 голосів (з 435), необхідних для затвердження резолюції про імпічмент, і опитування громадської думки продовжують показувати, що виборці різко розділилися з цього питання.

Нагадуємо:

  • У Демократичній партії заявляли, що Трампу можуть оголосити про імпічмент, якщо буде доведено, що він порушив правила фінансування передвиборчої кампанії, доручивши своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки.
  • В грудні минулого року у США близько 60% опитаних виборців вважали, що президенту Дональду Трампу має бути оголошений імпічмент, він має бути відсторонений від посади або публічно засуджений.
  • У липні рейтинг Трампа зріс. 59% респондентів висловились проти запуску процедури імпічменту Трампа - цей показник збільшився на 13 відсотків у порівнянні з серпнем минулого року. 37% опитаних підтримують імпічмент.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампімпічментСША
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