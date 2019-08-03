У виборчих документах на проблемному окрузі Донеччини дечого не вистачає - ЦВК

Джерело: Повідомлення Центральної виборчої комісії у Facebook

У виборчих документах з дільниць виборчого округу №50 у Покровську Донецької області відсутня деяка документація.

Деталі: Уповноважені представники Центрвиборчкому завершили отримання пакетів з виборчими документами дільничних виборчих комісій з дільниць виборчого округу №50 у Донецькій області.

Так, у пакетах документів з виборчих дільниць № 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони, а у пакеті виборчих документів ДВК виборчої дільниці № 140773 – список виборців.

"У 10 пакетах виборчих документів ДВК виборчих дільниць № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 наявна вся документація. Складено відповідний протокол про передачу даної документації, а також акти про відсутність вищезгаданих матеріалів", - заявили у ЦВК.

Виборчі документи транспортують до Центральної виборчої комісії.

Історія питання: 3 серпня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу №50 у Покровську.

Рішення перемістити виборчу документацію з проблемного округу за допомогою авіації МВС було прийнято, аби "попередити можливі провокації та протиправні дії".

Раніше у ЦВК повідомили, що у Покровську розпочалася передача пакетів з виборчими документами ДВК виборчих дільниць, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців та іншою документацію, необхідною для здійснення ЦВК повторного підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування в цьому окрузі.

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