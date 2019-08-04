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У Запоріжжі поліція вилучила марихуани на 20 мільйонів

Неділя, 4 серпня 2019, 01:53
У Запоріжжі поліція вилучила марихуани на 20 мільйонів

Правоохоронці затримали осіб, що підозрюються у виробництві наркотиків у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

За версією слідства, затримані займалися вирощуванням, постачанням, виготовленням, зберіганням марихуани. На місцях обшуків, поліція вилучила наркотиків на суму понад 20 млн грн.

У поліції повідомили, що організаторами злочинної групи є раніше судимий чоловік 1983 року народження та раніше несудимий громадянин 1994 року народження. 

"Незаконний щомісячний прибуток групи становив близько 1,5−2 млн грн",- заявили у поліції.

При обшуках у затриманих вилучили понад 100 кілограмів марихуани, пістолету ПМ калібру 9 мм з двома магазинами, гранати РГД.

Двох організаторів та чотирьох членів групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: Запоріжжяполіція
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