ООС: вісім обстрілів за добу

Минулої доби ворог вісім разів порушував режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 4 серпня повідомив штаб ООС.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських військових із гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначають у штабі.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил. В районі угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів", - повідомили військові.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - запевнили у штабі.

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