Балуха вшосте відправили до ШІЗО, правозахисники б'ють на сполох

Українського політв'язня Володимира Балуха знову помістили у штрафний ізолятор в російській колонії №4 м.Торжок.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на родичів Балуха.

За повідомленням родичів політв'язня, Балуха відправили до ШІЗО 30 липня, там він пробуде 15 діб.

"За чотири місяці перебування Балуха у колонії Торжка його відправляють до ШІЗО вшосте. ... З кожним днем ​​підірваний голодуванням і умовами утримання в колонії стан здоров'я активіста погіршується, постійне перебування у штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди його ослабленому здоров'ю. Вся відповідальність за життя і здоров'я Балуха лежить на Росії, включаючи адміністрацію колонії і особисто - начальника колонії Олександра Ножкіна", - заявляють правозахисники.