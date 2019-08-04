КПВВ "Станиця Луганська" змінить графік роботи через розмінування

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Неділя, 4 серпня 2019, 16:32

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

З 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця-Луганська" функціонуватиме до 18.00 у зв'язку з проведенням бойовиками розмінування.

Пряма мова: "За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00.

Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ "Станиця-Луганська". Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17.30".

Деталі: Після зазначеного часу у КПВВ "Станиця-Луганська" пропускні операції здійснюватися не будуть у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення.

Що було раніше: З 1 червня КПВВ на лінії розмежування, в тому числі "Станиця Луганська", перейшли на літній графік роботи – з 6:00 до 20:00.

Українська правда

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Теми: Донбас кордон


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