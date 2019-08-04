Наступного тижня в Україні подекуди дощі, але комфортно тепло

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Неділя, 4 серпня 2019, 16:57

В Україні у понеділок, 5 серпня, короткочасні дощі, а іноді й грози, очікуються на сході, в Карпатах і Прикарпатті. На решті території країни без істотних опадів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

 

Вночі у східних областях пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 19-24°, на Закарпатті та півдні Одещини 25-28°.

По Києву та області без істотних опадів. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 21-23°, по області вночі 8-13°, вдень 19-24°.

На 6-7 серпня по Україні також прогнозують мінливу хмарність.

 

6 серпня без опадів, лише у західних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози. 7 серпня вночі в західних, вдень у північних, центральних, східних областях та Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза.

 

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура 6 серпня вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 20-25°; 7 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°.

По Києву 6 серпня без опадів, вдень 7 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 6 серпня вночі 8-13°; вдень 20-25°; 7 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°.

На 8-9 серпня в Україні у західних та північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі, на решті території без опадів.

 

Температура вночі 13-18°; вдень 26-32°, 9 серпня у західних та північних областях 23-28°.

 

У Києві 8-9 серпня невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 8 серпня 26-31°, 9 серпня 23-28°.

Українська правда

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