ООС: бойовики стріляють із мінометів

694 перегляди
Неділя, 4 серпня 2019, 19:25

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Бойовики з початку доби неділі чотири рази порушили режим припинення вогню, тоді як українські військові його дотримуються.

Пряма мова: "Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецького – застосовуючи міномет калібру 82 мм; двічі в районі населеного пункту Піски – застосовуючи стрілецьку зброю; поряд Широкиного – застосовуючи стрілецьку зброю.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Окрім обстрілу "Мар'їнки", бойовики в неділю не стріляли 28 липня 2019, 19:20
Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, поранено військового 27 липня 2019, 19:32
За час попередньої "тиші" на Донбасі загинули 49 бійців – місія в ОБСЄ 25 липня 2019, 19:01
Усі новини
Головні новини
Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці - ЗМІ
СН застосує інтелект "Великого брата" для відстеження "аномалій" у Раді
Шквали, град і сильні грози: У неділю на схід і південь суне циклон
ООС: вісім обстрілів за добу
Усі новини
сім'я

Що повинна почути від чоловіка кожна друга дружина

історія

Як виглядали люди, які жили за тисячі років до нас

Фото

11 неймовірних ідей інтер'єру