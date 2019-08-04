ООС: бойовики стріляють із мінометів
Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил
Бойовики з початку доби неділі чотири рази порушили режим припинення вогню, тоді як українські військові його дотримуються.
Пряма мова: "Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї".
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецького – застосовуючи міномет калібру 82 мм; двічі в районі населеного пункту Піски – застосовуючи стрілецьку зброю; поряд Широкиного – застосовуючи стрілецьку зброю.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
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