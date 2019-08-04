У МЗС РФ заявили, що Помпео не поважає "демократичного волевиявлення кримчан"
Неділя, 4 серпня 2019, 19:57
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що держсекретар США Майк Помпео "не поважає результатів демократичного волевиявлення кримчан".
Так вона прокоментувала у неділю висловлювання Помпео про те, що Крим повинен повернутися до складу України.
29 липня на сайті Держдепу США було опубліковано розмову Помпео з президентом "Економічного клубу Вашингтона" Девідом Рубенштейном, в якій на питання, чи ніколи Крим не повернеться до складу України, держсекретар США відповів: "Позиція США в тому, що це неприпустимо. Крим повинен повернутися".
У свою чергу, Захарова написала в Facebook: "Остання людина, кому Крим щось повинен, це Майк Помпео, який не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан".
Нагадаємо:
- У березні 2019 року в Державному департаменті США назвали "фарсом під дулами пістолетів" проведений Росією 5 років тому, у березні 2014-го, "кримський референдум".
- В лютому 2014 року, після зміни влади в Україні, у Криму з'явилися військові без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки", які фактично захоплювали українські військові частини.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Українська правда