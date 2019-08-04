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У МЗС РФ заявили, що Помпео не поважає "демократичного волевиявлення кримчан"

Неділя, 4 серпня 2019, 19:57
У МЗС РФ заявили, що Помпео не поважає демократичного волевиявлення кримчан

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що держсекретар США Майк Помпео "не поважає результатів демократичного волевиявлення кримчан".

Так вона прокоментувала у неділю висловлювання Помпео про те, що Крим повинен повернутися до складу України.

29 липня на сайті Держдепу США було опубліковано розмову Помпео з президентом "Економічного клубу Вашингтона" Девідом Рубенштейном, в якій на питання, чи ніколи Крим не повернеться до складу України, держсекретар США відповів: "Позиція США в тому, що це неприпустимо. Крим повинен повернутися".

У свою чергу, Захарова написала в Facebook: "Остання людина, кому Крим щось повинен, це Майк Помпео, який не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан".

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року в Державному департаменті США назвали "фарсом під дулами пістолетів" проведений Росією 5 років тому, у березні 2014-го, "кримський референдум".
  • В лютому 2014 року, після зміни влади в Україні, у Криму з'явилися військові без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки", які фактично захоплювали українські військові частини.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Українська правда
Теми: СШАРосіяКрим
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