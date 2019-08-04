У МЗС РФ заявили, що Помпео не поважає "демократичного волевиявлення кримчан"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що держсекретар США Майк Помпео "не поважає результатів демократичного волевиявлення кримчан".

Так вона прокоментувала у неділю висловлювання Помпео про те, що Крим повинен повернутися до складу України.

29 липня на сайті Держдепу США було опубліковано розмову Помпео з президентом "Економічного клубу Вашингтона" Девідом Рубенштейном, в якій на питання, чи ніколи Крим не повернеться до складу України, держсекретар США відповів: "Позиція США в тому, що це неприпустимо. Крим повинен повернутися".

У свою чергу, Захарова написала в Facebook: "Остання людина, кому Крим щось повинен, це Майк Помпео, який не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан".

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