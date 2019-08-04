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Прем`єр-Ліга. "Шахтар" без проблем переграв "Карпати" у матчі 2 туру

Неділя, 4 серпня 2019, 21:29

Донецький "Шахтар" у матчі 2 туру української Прем`єр-ліги без проблем здолав львівські "Карпати".

Матч, що пройшов у Харкові у неділю, 4 серпня, завершився розгромом львівського клубу з рахунком 3:0.

"Карпати" в цій грі трималися до 40-ї хвилини, поки не був забитий перший гол у їхні ворота. Марлос після пасу від Алана Патріка технічно переграв воротаря "Карпат" Романа Підківку - 1:0.

 
Таблиця з сайту УПЛ

На 45-й хвилині рахунок став 2:0. Знову Марлос у штрафній львів`ян майстерним ударом переграв воротаря "Карпат". На старті другого тайму "гірник" знову мали абсолютну перевагу. На 63-й хвилині після прострілу з флангу Ісмаїлі зробив рахунок розгромним - 3:0. За кілька хвилин Олексій Гуцуляк бив з вигідної позиції, але м`яч пролетів вище воріт, і це був єдиний момент "Карпат" у цій зустрічі.

Інші матчі 3 туру завершилися з такими рахунками: "Маріуполь" - "Олександрія" - 2:1, "Львів" - "Динамо" - 0:3, "Десна" - "Ворскла" - 2:0, "Олімпік" - "Колос" - 0:1, "Зоря" - "Дніпро 1" - 1:1.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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