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Росія звинуватила посольство США і Deutsche Welle у втручанні у внутрішні справи

Неділя, 4 серпня 2019, 23:26

МЗС РФ направить офіційні звернення до американської та німецької сторони з приводу втручання їхніх дипломатичних співробітників і державних ЗМІ у внутрішні справи Росії у зв'язку з висвітленням акцій протесту 3 серпня в Москві.

Із такою заявою виступила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1", повідомляє ТАСС.

"З інтернету, як відомо, нічого не вирубаєш. Ми всі матеріали, безумовно, доведемо офіційним шляхом до посольства США у Москві і не тільки до посольства. Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - сказала Захарова.

Так, за її словами, американське посольство в Росії було "дуже активно" залучено до несанкціонованих акцій, які пройшли 3 серпня в Москві.

"Посольство США у Москві опублікувало маршрут ходи, так званої прогулянки, яка мала відбутися в суботу... попунктно, просто похвилинно був вказаний цей маршрут: о котрій він почнеться, о котрій закінчиться і так далі", - додала дипломат, зазначивши, що тільки в самому кінці документа опубліковано прохання уникнути проходження по зазначеному маршруту.

"Як ми розуміємо, 90% цієї інформації як раз закликали людей підключитися до цього заходу", - вказала Захарова.

Вона також звинуватила у спробі втручання у внутрішні справи Росії німецький телеканал Deutsche Welle.

Захарова назвала "феноменальним проколом" публікацію цим каналом російською мовою заклику до москвичів виходити на акцію протесту.

"На жаль, будемо змушені довести до німецької сторони - тим більше, мова йде про канал, який має державне фінансування – наше занепокоєння і практичні кроки, які ми маємо намір робити", - сказала дипломат.

Нагадаємо, 

Українська правда

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Теми: РосіяСШАНімеччина
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