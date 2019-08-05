В Одеській області в ДТП загинув 7-річний хлопчик

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Понеділок, 5 серпня 2019, 02:51

У Біляївському районі Одеської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 7-річний хлопчик, ще три людини госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.

Як повідомляється, аварія сталася біля села Петрове Біляївського району.

"Попередньо встановлено, що 44-річний водій "ВАЗ 2103" під час руху не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет, де зіткнувся з деревом і перекинувся", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в автомобілі знаходилися також чотири пасажири, зокрема, 7-річна дитина.

"Всіх їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до медичного закладу. 7-річний хлопчик помер в лікарні", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Теми: ДТП Одеська область поліція


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