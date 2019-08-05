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Однією з жертв стрільця в Огайо стала його молодша сестра

Понеділок, 5 серпня 2019, 07:17

Сестра стрілка в Огайо, 22-річна Меган Беттс, стала однією з дев'яти убитих в нападі в місті Дейтон.

Про це повідомили в поліції, пише BBC.

Щонайменше 27 людей постраждали при стрілянині в місті Дейтон. Поліція застрелила 24-річного Коннора Беттса менш ніж через тридцять секунд після того, як він відкрив вогонь, в той момент, коли він намагався прорватися в переповнений бар.

Конор Беттс
Коннор Беттс
CBS NEWS

Коннор Беттс почав стрілянину о 01:05 за місцевим часом в районі Орегон в центрі міста. На ньому був бронежилет, а з собою він приніс додаткові боєприпаси для своєї штурмової гвинтівки 223 калібру з магазином збільшеної місткості, повідомила поліція.

Він встиг випустити кілька десятків куль.

На записах з камер відеоспостереження видно, як десятки людей розбігаються з нічного клубу Ned Peppers. Через кілька секунд після цього Беттс направляється в сторону закладу, але його зупиняють постріли поліцейських, коли він намагається увійти всередину.

У неділю поліція обшукала його будинок. За даними ЗМІ, сестра Беттс була виявлена ​​мертвою в машині разом зі своїм бойфрендом.

Беттс купив гвинтівку через онлайн-магазин в Техасі, і, як каже поліція, ніщо в його біографії не перешкоджало легальній купівлі ним зброї.

Влада заявляє, що говорити про можливі мотиви нападу поки що занадто рано.

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