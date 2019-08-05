Погода в Україні стане більш спекотною, але з дощами

У найближчі дні в Україні прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, температура повітря до 32°.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 5 серпня вдень мінлива хмарність. У східних областях, Карпатах та на Прикарпатті короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території - без суттєвих опадів.

Температура вдень 19-24°, на Закарпатті та півдні Одещини 25-28° тепла.

По Києву та області без істотних опадів. У Києві температура вдень 21-23°, по області вдень 19-24° тепла.

На 6-7 серпня по Україні також прогнозують мінливу хмарність.

За даними синоптиків, 6 серпня без опадів, лише у західних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози. 7 серпня вночі в західних, вдень у північних, центральних, східних областях та Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура 6 серпня вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 20-25°; 7 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°.

По Києву 6 серпня без опадів, вдень 7 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 6 серпня вночі 8-13°; вдень 20-25°; 7 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°.

На 8-9 серпня в Україні у західних та північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-18°; вдень 26-32°, 9 серпня у західних та північних областях 23-28°.

У Києві 8-9 серпня невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 8 серпня 26-31°, 9 серпня 23-28°.