Таксист посадив на ланцюг пасажира через борг за поїздку

На Київщині затримали таксиста, який прикував ланцюгом у підвалі пасажира, що заборгував йому гроші.

Про це інформує прес-служба поліції Київської області.

За даними правоохоронців, 38-річний житель Сум замовив у таксі поїздку з Києва в рідне місто. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Пасажир повідомив, що не має грошей на рахунку. Водій пішов йому назустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили.

Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші. Тоді водій вирішив отримати гроші (пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень) на власний розсуд.

Таксист відвіз пасажира до власного гаражу в селі Софіївська Борщагівка. Там, у підвалі, скував йому ногу ланцюгом та зачинив.

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому йому вдалося самостійно звільнитися. Зазначається, що в неволі він провів 7 годин.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.