Вавриш: Кличко все плутає. Хто може бути "смотрящим", крім мера?

Джерело: інтерв'ю "НВ Бізнес"

Гендиректор компанії "SAGA Development" Андрій Вавриш заперечує, що він є "смотрящим" за Києвом від Офісу президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Віталій Кличко все, як завжди, плутає. Його могли попередити, що я буду дзвонити щодо питання "Українського дому" – не більше того. Я думаю, що це подія, висмоктана з пальця. (...)

Хто може бути "смотрящим" у місті, крім мера?".

Деталі: Вавриш вважає, що керівник Офісу президента Андрій Богдан запропонував Кличку щось на зразок: "Не кради, розжени "смотрящих", перестань сприймати бюджет як власну кишеню – і жодних претензій не буде" – але той вирішив "влаштувати скандал, сказати, що ображають".

Чутки про те, що зараз "смотрящим" за Києвом є Вадим Столар, на його думку, повинні підтвердити чи спростувати правоохоронні органи.

Вавриш також розповів, що познайомився з Богданом близько 7 років тому – і вже не пам'ятає, як. На запитання, чи є у них родинні стосунки з главою ОП, бізнесмен відповів: "Ні. У нас дорослі діти і ми не куми".

"Він (Богдан) – дуже досвідчений управлінець, добре розбирається в багатьох справах", – зазначив Вавриш.

На запитання, як часто вони бачаться і чи радиться з ним Богдан, бізнесмен відповів лише: "Я намагаюся триматися подалі від державної влади".

Але те, що бачився з Богданом після призначення того на посаду голови Офісу президента, Вавриш підтвердив.

А на запитання, що обговорювали, відповів: "У нас багато особистих, сімейних тем для обговорення. Займатися обговоренням державних справ після таких складних робочих днів – просто немає сил".

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