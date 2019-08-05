Новини 5 серпня: Посади для "слуг народу", проблема Донбасу

У "Слузі народу" визначилися, хто очолить Верховну Раду і комітети, Разумков сказав, що проблема Донбасу не вирішується законами — новини, які були актуальні 5 серпня.

Про посади для "СН"

Глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, а Давид Арахамія очолити фракцію СН. На посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.

Повний список заступників голови фракції та кандидатур на посади голів комітетів у парламенті — за посиланням

Про проблему Донбасу

Разумков визнав, що повернути мир на Донбас прийняттям будь-яких законів неможливо. При цьому він зазначив, що в новій Верховній Раді буде обговорюватися особливий статус для Донбасу, але повторив, що у проблемі війни це не питання законів.

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

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Команда президента працює над проектом, який дозволить українцям голосувати онлайн на виборах.

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