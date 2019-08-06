Трамп вимагає страчувати терористів

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Вівторок, 6 серпня 2019, 01:31

Президент США наказав міністерству юстиції розробити законопроєкт, який запровадить смертну кару за масовий розстріл людей та злочини на ґрунті ненависті.  

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Я звернувся сьогодні до міністерства юстиції з наказом  розробити законопроєкт, який передбачить смертну кару для тих, хто вчиняє злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства", - зазначив він. 

Лідер США також вимагає, аби такі вироки виконувалися швидко, рішуче, і "без років непотрібних зволікань". 

Нагадаємо:

  • 3 серпня більше 20 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.
  • В той же день, внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.

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Теми: Трамп США


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