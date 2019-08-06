Трамп вимагає страчувати терористів

Президент США наказав міністерству юстиції розробити законопроєкт, який запровадить смертну кару за масовий розстріл людей та злочини на ґрунті ненависті.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Я звернувся сьогодні до міністерства юстиції з наказом розробити законопроєкт, який передбачить смертну кару для тих, хто вчиняє злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства", - зазначив він.

Лідер США також вимагає, аби такі вироки виконувалися швидко, рішуче, і "без років непотрібних зволікань".

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