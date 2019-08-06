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Путін про ракетний договір: гонка озброєнь можлива

Вівторок, 6 серпня 2019, 05:56
Путін про ракетний договір: гонка озброєнь можлива

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вихід Сполучених Штатів Америки із договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності здатен призвести до нічим не стримуваної гонки озброєнь.

Про це повідомляє російська агенція ТАРС.

"На нашу думку, дії США, які призвели до ліквідації Договору про ракети середньої і малої дальності, неминуче спричинять девальвацію, розхитування всієї несучої конструкції глобальної безпеки, включаючи Договір про стратегічні наступальні озброєння та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - попередив Путін.

На думку президента РФ, привід для виходу США з договору є надуманим.

Путін заявив, що відповідальність за збільшення ризиків для миру у світі "повністю лежить на американській стороні".

"Замість вдумливого обговорення проблем міжнародної безпеки США просто перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на зниження ймовірності масштабного військового конфлікту, в тому числі із застосуванням ядерної зброї", - заявив політик.

Путін також заявив, що Москва готова відновити повноцінні переговори про забезпечення стратегічної стабільності і безпеки з Вашингтоном.

Нагадаємо:

  • США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
  • 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.

Теми: РосіяСША
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