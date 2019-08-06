ООС: на Донбасі знов стріляли, один поранений

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Вівторок, 6 серпня 2019, 07:21

Збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази стріляли з станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Про ситуацію станом на 7 годину 6 серпня повідомив штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції. Об'єднаних сил -в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД",- повідомили військові.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслили у штабі.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас війна


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