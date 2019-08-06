В Україні прогнозують теплу погоду, дощі лише в окремих областях

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Вівторок, 6 серпня 2019, 10:58

Синоптики прогнозують в Україні 6 серпня вдень від 22 до 27° тепла, переважно без опадів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 6 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 22-27°.

У Києві у вівторок також мінлива хмарність і без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 25°.

У Київській області 6 серпня хмарно, але без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°.

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Теми: погода Україна


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