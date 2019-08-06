РФ оштрафувала 3 кримських татар за підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Джерело: група "Кримська солідарність" і "Радіо Свобода"

Районний суд у столиці Росії призначив учасникам акції на підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" Ібрішу Сейдаметову, Айдеру Кадирову та Сейдамету Гафарову штраф у 15 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

Тим часом Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону з 10 ранку 6 серпня веде засідання у справі ялтинської групи "Хізб ут-Тахрір".

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