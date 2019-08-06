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РФ оштрафувала 3 кримських татар за підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Вівторок, 6 серпня 2019, 11:16

Джерело: група "Кримська солідарність" і "Радіо Свобода"

Районний суд у столиці Росії призначив учасникам акції на підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" Ібрішу Сейдаметову, Айдеру Кадирову та Сейдамету Гафарову штраф у 15 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

Тим часом Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону з 10 ранку 6 серпня веде засідання у справі ялтинської групи "Хізб ут-Тахрір".

Історія питання:

  • 11 липня у Москві були затримані 44 кримськотатарських активісти, які прийшли до будівлі Верховного суду РФ підтримати засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір". Силовики доправили їх до відділку поліції, де склали протоколи про порушення правил проведення заходу.
  • 29 липня Таганський райсуд розглянув справи 18 доправлених до відділку, всім призначили штраф 20 тисяч рублів. Справи інших 23 затриманих на акції будуть розглянуті у серпні.
  • Чотирьох затриманих в окупованому Криму фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" засудили в Росії у грудні 2018 року: Енвера Мамутова – до 17 років колонії суворого режиму і 1,5 року обмеження волі за звинуваченням в "організації діяльності терористичної організації"; Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років суворого режиму і 1 року обмеження волі за "участь у терористичній організації".
  • Усіх чотирьох також визнали винними в готуванні до насильницького захоплення влади.
  • У Росії Верховний суд заборонив "Хізб ут-Тахрір" ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих "терористичними", і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.
  • В Україні "Хізб ут-Тахрір" діє законно.
  • Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.
  • Захисники заарештованих у "справі Хізб ут-Тахрір" у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням.
  • Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.

Теми: кримські татариРосіяправа людиниакції
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