РФ оштрафувала 3 кримських татар за підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"
Джерело: група "Кримська солідарність" і "Радіо Свобода"
Районний суд у столиці Росії призначив учасникам акції на підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" Ібрішу Сейдаметову, Айдеру Кадирову та Сейдамету Гафарову штраф у 15 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).
Тим часом Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону з 10 ранку 6 серпня веде засідання у справі ялтинської групи "Хізб ут-Тахрір".
Історія питання:
- 11 липня у Москві були затримані 44 кримськотатарських активісти, які прийшли до будівлі Верховного суду РФ підтримати засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір". Силовики доправили їх до відділку поліції, де склали протоколи про порушення правил проведення заходу.
- 29 липня Таганський райсуд розглянув справи 18 доправлених до відділку, всім призначили штраф 20 тисяч рублів. Справи інших 23 затриманих на акції будуть розглянуті у серпні.
- Чотирьох затриманих в окупованому Криму фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" засудили в Росії у грудні 2018 року: Енвера Мамутова – до 17 років колонії суворого режиму і 1,5 року обмеження волі за звинуваченням в "організації діяльності терористичної організації"; Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років суворого режиму і 1 року обмеження волі за "участь у терористичній організації".
- Усіх чотирьох також визнали винними в готуванні до насильницького захоплення влади.
- У Росії Верховний суд заборонив "Хізб ут-Тахрір" ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих "терористичними", і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.
- В Україні "Хізб ут-Тахрір" діє законно.
- Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.
- Захисники заарештованих у "справі Хізб ут-Тахрір" у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням.
- Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua