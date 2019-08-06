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В ЄС працюють над невизнанням паспортів РФ, виданих на Донбасі

Вівторок, 6 серпня 2019, 11:46

Литовські дипломати працюють, щоб Євросоюз не визнавав російські паспорти, видані Росією мешканцям Луганської та Донецької областей України після 24 квітня цього року.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви, наданому Delfi.

"У цей момент ми активно працюємо над координованою відповіддю на рівні ЄС на триваючі порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи незаконно видані Російською Федерацією документи мешканцям України в тимчасово окупованих Росією Донецькій і Луганській областях України", - йдеться у заяві.

Ці обговорення Литва підтвердила після того, як Естонія вирішила не визнавати такі паспорти.

"У цей момент у Брюсселі ведуться дискусії, в яких держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як реалізувати технічно скоординовану і єдину політику ЄС щодо невизнання таких паспортів", - повідомляє міністерство.

"Ми дотримуємося позиції про те, що коли Єврокомісія затвердить відповідні заходи, всі члени ЄС на ґрунті загального підходу і спільно не визнають ці паспорти. Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть запроваджені односторонні заходи", - заявили в МЗС.

Нагадаємо:

  • Лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.
  • Канада заявляла, що закриє в’їзд українцям Донбасу за російськими паспортами.

Європейська правда

Теми: ЄСДонбаспаспорт
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