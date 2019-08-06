У більшості областей температура підскочить до спеки

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Вівторок, 6 серпня 2019, 12:32

Найближчими днями в Україні потеплішає, в багатьох областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна".

Вночі 7 серпня на Закарпатті, вдень у західних і місцями в північних областях України короткочасний дощ, гроза, вдень на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території – без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на Лівобережжі місцями 7-9°; вдень 26-31°, у східній частині 22-27°.

У Києві в середу – без опадів, лише ввечері можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 7 серпня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 38 градусів тепла в 2010 році, а найнижча – вночі на позначці 8,7 градусів вище нуля в 1923 році.

8 серпня в західних і північних областях України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території – без опадів. Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 27-32°, на крайньому заході країни 24-28°.

У Києві в четвер – короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

6 серпня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 20-24°, в Дніпрі в межах Києва 21°.

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Теми: погода


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