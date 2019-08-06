Засновник клініки "Борис" спростував чутки, що буде замість Супрун

Джерело: "НВ Бізнес"

Засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький спростував чутки про своє майбутнє призначення міністром охорони здоров’я.

Пряма мова: "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського призначити мене міністром охорони здоров’я", — сказав Радуцький на прес-конференції.

"У мене було багато можливостей піти в політику. Наприклад, мене кликав ще Леонід Данилович Кучма. Але я не бачив відповідної програми".

Деталі: Він заявив, що планує працювати в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я, де його першочерговим завданням буде прийняття парламентом 65 законопроектів.

Крім того, Радуцький планує до 1 вересня надати результати аудиту медичної реформи, реалізацію якої планують продовжувати.

Пряма мова: "Якщо через два роки ми впровадимо державне медичне страхування, то наш ринок відразу стане цікавим для інвесторів. Наприклад, американські компанії готові вкласти $10−15 млрд".

Нагадаємо: