Луценко анонсує нові підозри у справі про тиск на ВККС
Джерело: речник ГПУ Андрій Лисенко.
Генеральна прокуратура може вручити підозри особам із судової адміністрації, офісу омбудсмена та інших органів влади у справі тиску на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
За словами генпрокурора Юрія Луценка, у справі про зловживання та тиск на ВККС суддями Окружного адміністративного суду Києва є 4 підозри – але вони не останні.
Пряма мова: "В цей та наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, йдеться про посадових осіб судової адміністрації, офісу омбудсмена та ряду інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті в ймовірно незаконні схеми.
Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів".
Деталі: Луценко зазначив, що це – одна з найрезонансніших справ за останні 2 роки, негласні слідчі розшукові дії (записи розмов) в кабінетах суддів проводили 7 місяців.
Також генпрокурор наголосив, що відпрацьовуються інші епізоди, не пов’язані з ВККС, де інші посадові особи як попередньої, так і нинішньої влади фактично намагалися в ручному режимі використовувати Окружний адмінсуд для прийняття тих чи інших потрібних їм політичних та економічних рішень.
Луценко пообіцяв розсекречувати епізоди, які поки що засекречені, аналізувати їх, і в разі достатності підстав оголошувати підозри за іншими епізодами, не пов’язаними з ВККС.
За словами генпрокурора, "ключова подія в календарі" відбудеться вже наступного тижня.
Пряма мова: "До кінця цього тижня ми, ймовірно передамо, у Вищу раду правосуддя подання про запобіжні заходи стосовно 4-х суддів, котрим оголошено підозри. Тільки після дозволу ВРП вони підуть до суду.
В суді ми будемо клопотати про запобіжний захід – відсторонення їх від займаної посади. Це буде головним сигналом – чи готова вся судова система до адекватної оцінки дій своїх колег".
Знати більше: "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ. 2 серпня стало відомо, що їм вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.