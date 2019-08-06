Іще один Білозір може стати депутатом 

Джерело: громадський рух "Чесно"

За результатами парламентських виборів у Верховну Раду потрапляють 4 депутати Київської міської ради – їхні місця займуть кандидати з партійних списків на місцевих виборах 2015 року.

Серед них кандидат від Блоку Петра Порошенка – екс-депутат Київради, син народної депутатки Ради 8-го скликання Андрій Білозір.

Деталі: Білозір може "успадкувати" крісло в Київраді від Наталії Приходько, яка потрапляє в парламент 9-го скликання за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

У списку БПП на місцевих виборах 2015 року прізвище Білозіра слідує за іменами чинних депутатів Київради.

Крім того, у Раду проходять дружина потенційного депутата Київради Лариса Білозір та її батько Микола Кучер, тесть Андрія Білозіра.

Дізнатися більше:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Білозір у раді, дубль 2: невістка співачки пройшла в парламент по мажоритарці

Кума Порошенка Білозір розказала, хто привів її в політику

Передісторія: