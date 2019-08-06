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Іще один Білозір може стати депутатом 

Вівторок, 6 серпня 2019, 19:36

Джерело: громадський рух "Чесно"

За результатами парламентських виборів у Верховну Раду потрапляють 4 депутати Київської міської ради – їхні місця займуть кандидати з партійних списків на місцевих виборах 2015 року.

Серед них кандидат від Блоку Петра Порошенка – екс-депутат Київради, син народної депутатки Ради 8-го скликання Андрій Білозір.

Деталі: Білозір може "успадкувати" крісло в Київраді від Наталії Приходько, яка потрапляє в парламент 9-го скликання за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

У списку БПП на місцевих виборах 2015 року прізвище Білозіра слідує за іменами чинних депутатів Київради.

Крім того, у Раду проходять дружина потенційного депутата Київради Лариса Білозір та її батько Микола Кучер, тесть Андрія Білозіра.

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Передісторія:

  • 2 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман призначив Андрія Білозіра в.о. гендиректора Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївБілозірмісцева владаВерховна Рада
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