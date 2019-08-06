Іще один Білозір може стати депутатом 

5936 переглядів
Вівторок, 6 серпня 2019, 19:36

Джерело: громадський рух "Чесно"

За результатами парламентських виборів у Верховну Раду потрапляють 4 депутати Київської міської ради – їхні місця займуть кандидати з партійних списків на місцевих виборах 2015 року.

Серед них кандидат від Блоку Петра Порошенка – екс-депутат Київради, син народної депутатки Ради 8-го скликання Андрій Білозір.

Деталі: Білозір може "успадкувати" крісло в Київраді від Наталії Приходько, яка потрапляє в парламент 9-го скликання за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

У списку БПП на місцевих виборах 2015 року прізвище Білозіра слідує за іменами чинних депутатів Київради.

Крім того, у Раду проходять дружина потенційного депутата Київради Лариса Білозір та її батько Микола Кучер, тесть Андрія Білозіра.

Дізнатися більше:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Білозір у раді, дубль 2: невістка співачки пройшла в парламент по мажоритарці

Кума Порошенка Білозір розказала, хто привів її в політику

Передісторія:

  • 2 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман призначив Андрія Білозіра в.о. гендиректора Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ Білозір місцева влада Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вавриш заявив, що той, хто пропонував хабар за Кличка, уже шкодує 5 серпня 2019, 14:34
Вавриш: Кличко все плутає. Хто може бути "смотрящим", крім мера? 5 серпня 2019, 13:51
НАБУ перевірить, чи намагався Кличко підкупити Богдана 5 серпня 2019, 13:28
Усі новини
Головні новини
Суд задовольнив позов "С14" проти "Громадського", яке назвало організацію "неонацистською"
Зеленський просить пришвидшити "нормандську зустріч" після загибелі 4 бійців на Донбасі
У Луценка схвалили підозри оточенню Порошенка, які раніше вважали незаконними
На фестиваль "Кварталу" в Одесі Зеленські літали за свій кошт літаками МАУ – ОПУ
Усі новини
Досвід

Один день в сексшопі

їжа

Що з'їсти, аби уникнути болю в спині

читай!

Як менше скролити і більше читати: 5 порад