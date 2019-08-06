Іще один Білозір може стати депутатом
Джерело: громадський рух "Чесно"
За результатами парламентських виборів у Верховну Раду потрапляють 4 депутати Київської міської ради – їхні місця займуть кандидати з партійних списків на місцевих виборах 2015 року.
Серед них кандидат від Блоку Петра Порошенка – екс-депутат Київради, син народної депутатки Ради 8-го скликання Андрій Білозір.
Деталі: Білозір може "успадкувати" крісло в Київраді від Наталії Приходько, яка потрапляє в парламент 9-го скликання за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".
У списку БПП на місцевих виборах 2015 року прізвище Білозіра слідує за іменами чинних депутатів Київради.
Крім того, у Раду проходять дружина потенційного депутата Київради Лариса Білозір та її батько Микола Кучер, тесть Андрія Білозіра.
Дізнатися більше:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Білозір у раді, дубль 2: невістка співачки пройшла в парламент по мажоритарці
Кума Порошенка Білозір розказала, хто привів її в політику
Передісторія:
- 2 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман призначив Андрія Білозіра в.о. гендиректора Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".