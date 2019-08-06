Новини 6 серпня: загибель 4 військових, Порошенко vs ДБР

На Донбасі загинули 4 військових, ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах — новини, які були актуальні 6 серпня.

Про військових

Четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі. Від початку доби 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій.

Про Порошенко vs. ДБР

Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка. Справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах. Зокрема, слідчі ДБР перевірять інформацію щодо використання підроблених документів.

Пізніше у партії "Європейська солідарність" заявили, що Порошенко завжди перетинав український кордон у повній відповідності з законом. "На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із ДБР... очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві", - йдеться в повідомленні.

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Про інші важливі новини

Міський голова Києва Віталій Кличко, перебуваючи у відпустці, передав привіт главі Офісу президента Андрію Богдану. "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…", – написав Кличко у Twitter.

Олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України. "У фаворитах гонки - (економіст, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України) Юрій Вітренко і (гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови офісу президента з економічних питань) Олексій Гончарук", – сказав він.

Коломойський назвав колаборантами і зрадниками кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу по партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10357, який дозволяє до 2030 року встановлювати домашні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт на земельних ділянках і отримувати "зелений" тариф на електроенергію, відпущену в енергосистему.